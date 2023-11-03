Защитник «Краснодара» Эктов: «Мы не разговариваем о чемпионстве, просто идём от матча к матчу»

Защитник «Краснодара» Александр Эктов высказался о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если бы мы не верили в чемпионство, то зачем тогда это все. Каждый спортсмен хочет выиграть что‑то в своей карьере. Мы не разговариваем об этом, а просто идем от матча к матчу», — цитирует Эктова «Матч ТВ».

В нынешней кампании Эктов появился на поле в четырех матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 28 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», у которого в активе 26 баллов.