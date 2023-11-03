Игрок «Краснодара» Эктов: «Ивич не строгий, он привык побеждать»

Крайний защитник «Краснодара» Александр Эктов ответил на вопрос, является ли наставник команды Владимир Ивич строгим тренером.

«Ивич не строгий, он привык побеждать, выигрывать, завоевывать титулы. Знает, как ставить себя в команде, навести дисциплину», — приводит слова Эктова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

В 13 играх «Краснодар» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.