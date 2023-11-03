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Игрок «Краснодара» Эктов: «Ивич не строгий, он привык побеждать»

03 Ноября 2023 • 14:18 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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05.11 14:00

Крайний защитник «Краснодара» Александр Эктов ответил на вопрос, является ли наставник команды Владимир Ивич строгим тренером.

«Ивич не строгий, он привык побеждать, выигрывать, завоевывать титулы. Знает, как ставить себя в команде, навести дисциплину», — приводит слова Эктова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

В 13 играх «Краснодар» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.

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