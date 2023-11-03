Назначен судья на дерби «Локомотив» - «Спартак»

Пресс-служба РФС представила судейские назначения на матчи 14-го тура Российской премьер-лиги. В центральном поединке сойдутся московские «Локомотив» и «Спартак». Главным рефери столичного дерби назначен Павел Кукуян.

Матч между «железнодорожниками» и «красно-белыми» состоится в воскресенье, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В преддверии дерби «Локомотив» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестой позиции. Оба клуба отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.