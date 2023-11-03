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Агент: «В данный момент конкретных предложений по Виллиану Роше нет»

03 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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05.11 16:30

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что пока конкретных предложений по возможному трансферу бразильца не поступало.

«Можем подтвердить, что в данный момент конкретных предложений по Виллиану нет», — приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

Ранее в агентстве сообщали, что интерес к Роше проявляют многие клубы. Напомним, цвета ЦСКА футболист защищает с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 7 миллионов евро.

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