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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы способны пройти «Спартак»

03 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», отреагировал на результаты жеребьевки Пути РПЛ Кубка России. В четвертьфинале турнира команде из Оренбурга будет противостоять столичный «Спартак».

«Мы довольны жребием, «Спартак» не каждый год приезжает в Оренбург, а нашим болельщикам хочется посмотреть на классного соперника. Мы способны пройти «красно-белых», - приводит слова Андреева Sport24.

Первый поединок состоится в Оренбурге в период с 28 по 30 ноября, а ответная встреча пройдет на московском стадионе «Открытие Банк Арена» 12-14 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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