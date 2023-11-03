Рассказов признался, что мечтает сыграть за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов заявил, что хотел бы получить вызов в национальную сборную России.

«Я бы соврал, сказав, что не мечтаю об этом. Мое дело - работать и доказывать, что я такого вызова достоин. А сидеть и ждать звонка - не мое», - цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рассказов принял участие в 12 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. В октябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Россияне победили Камерун (1:0) и расписали мировую с Кенией (2:2).