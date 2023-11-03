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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Тюкавину нужно приносить пользу своей команде, а не искать виноватых»

03 Ноября 2023 • 13:15 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слова нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Напомним, после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) 21-летний футболист отказался от общения с журналистами, заявив: «Для вас я сдулся».

По мнению Силкина, Тюкавину стоит концентрироваться на собственной игре, а не искать виноватых.

«Не пойму такого, если честно. Обижаться нужно на себя, а не на кого-то другого. Сейчас Косте нужно сосредоточиться на своей игре, забивать голы. Нужно приносить пользу своей команде, а не искать виноватых», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Константин Тюкавин ещё теги

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