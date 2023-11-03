Оздоев: «Без Дзюбы и с ним «Локомотив» - две разные команды»

Хавбек греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о важности нападающего Артёма Дзюбы для московского «Локомотива».

«Без Дзюбы и с ним «Локомотив» - две разные команды. Он в хорошей форме, отлично себя держит. У него есть качество, есть мастерство. Артём и сейчас выступает на высоком уровне», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Ближайший матч «железнодорожники» проведут против «Спартака» на домашнем стадионе «РЖД Арена».