Рассказов: «Спартак» способен побороться за чемпионство»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Конечно, способен. Команда сильная: там и футболисты качественные, и их еще много - фактически по два игрока на каждую позицию. Так что почему нет? Вполне способны побороться», - передает слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николай является воспитанником академии «красно-белых».

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.