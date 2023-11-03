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Гаджиев - о «Спартаке»: «Самое простое решение - уволить Абаскаля»

03 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался относительно будущего испанского наставника Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Самое простое решение - уволить Абаскаля. Тренера надо убирать, когда он не в состоянии управлять коллективом. В начале чемпионата «Спартак» безобразно играл в обороне, рассчитывать на результат едва ли возможно при такой обороне», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Последний матч спартаковцы провели в Кубке России против «Краснодара» и потерпели поражение на «Открытие Банк Арене» со счетом 2:3. После 13 туров Премьер-лиги подопечные Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев
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