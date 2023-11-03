Наумов: «Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о шансах нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы поразить ворота «Спартака» в предстоящем дерби.

«Не думаю, что будет много голов, но борьба будет очень интересной. Дзюба в таких матчах обычно отличается. Думаю, что Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт», - передает слова Наумова «Чемпионат».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени. По итогам 13 туров «железнодорожники» занимают седьмое место, а «красно-белые» - шестое.