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Игрок «Урала» Шеттине — о матче с «Ростовом»: «Мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры»

03 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать
Ростов
2:1
Урал

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался о поражении от «Ростова» (1:2) в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что в прошедшей встрече 28-летний бразилец сумел отметиться забитым мячом, однако «Урал» потерпел поражение, пропустив решающий гол на 67-й минуте.  

«К сожалению, мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры. Гол в раздевалку — это всегда тяжело. Конечно, мы вернулись в игру, когда сравняли счёт, но соперник перевернул ход событий», — приводит слова Шеттине «РБ Спорт».

«Урал» завершил групповой этап Кубка России на третьем месте, поэтому продолжит свои выступления в плей-офф Кубка России Пути регионов.

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