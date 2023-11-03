Игрок «Урала» Шеттине — о матче с «Ростовом»: «Мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры»

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался о поражении от «Ростова» (1:2) в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что в прошедшей встрече 28-летний бразилец сумел отметиться забитым мячом, однако «Урал» потерпел поражение, пропустив решающий гол на 67-й минуте.

«К сожалению, мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры. Гол в раздевалку — это всегда тяжело. Конечно, мы вернулись в игру, когда сравняли счёт, но соперник перевернул ход событий», — приводит слова Шеттине «РБ Спорт».

«Урал» завершил групповой этап Кубка России на третьем месте, поэтому продолжит свои выступления в плей-офф Кубка России Пути регионов.