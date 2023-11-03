Наумов поделился мнением о дерби «Локомотив» - «Спартак»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от поединка против «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Нестабильность «Спартака» никак не отразится на результатах «Локомотива» в этой игре. На дерби все настраиваются. Обе команды будут максимально заряжены, чтобы выиграть. Победа всем нужна», - передает слова Наумова «Чемпионат».

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в ближайший уик-энд на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают седьмое место, а гости располагаются на шестой строчке.