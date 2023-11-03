Новосельцев дал совет «Сочи», как исправить ситуацию

Экс-игрок петербургского «Зенита» Иван Новосельцев высказался касательно неудачного выступления «Сочи» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо в зимней паузе выделять финансы на трансферы, делать побольше кардинальных изменений. Чтобы все вместе понимали, какая задача, куда они хотят идти», - рассказал Иван в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сочинская команда провально выступает в первой половине сезона Российской премьер-лиги. Южане набрали всего девять баллов после 13 туров и занимают последнее место в таблице.

В ближайшем поединке «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» примет московское «Динамо». Игра состоится 6 ноября.