Комличенко рассказал о своей мотивации в матче с «Уралом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе над «Уралом» (2:1) в матче группового этапа Кубка России.

По мнению футболиста, южане хорошо смотрелись в прошедшей встрече, сумев создать достаточное количество опасных моментов. Также, как отметил Комличенко, у него была двойная мотивация проявить себя в этом матче.

«Давно не играл в старте. В принципе, надо возвращать своё. Поэтому старался как мог. Конечно, первый тайм не очень хороший, должен был забивать. Второй получше», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» занял второе место в квартете B и продолжит свои выступления в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.