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Генич: «Спартак» не станет чемпионом»

03 Ноября 2023 • 11:51 Комментировать (1)

Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что не верит в чемпионство московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конечно, мой летний прогноз меняем. Какой «Спартак»? Конечно, «Спартак» не станет чемпионом», - приводятся слова Константина в телеграм-канале Сергея Егорова.

После 13 туров чемпионата России спартаковцы набрали 20 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В ближайшем поединке «красно-белые» на выезде встретятся с «Локомотивом». Дерби пройдет 5 ноября.

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Спартак Москва Константин Генич
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