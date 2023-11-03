Слуцкий оценил шансы Дзюбы забить «Спартаку»

Экс-наставник московского ЦСКА и национальной сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о шансах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы поразить ворота «Спартака» в матче 14-го тура Премьер-лиги.

«Забьет ли Дзюба «Спартаку»? Шансы достаточно высокие. Я говорю, что забьет», - сказал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в ближайший уик-энд. Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака».

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний центрфорвард провел 11 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.