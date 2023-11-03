Агент рассказал, почему Шомуродов не вернулся в Россию, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ

Известный агент Кахор Муминов рассказал, почему нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, выступающий сейчас на правах аренды за «Кальяри», не вернулся в Россию, несмотря на имевшийся к нему интерес со стороны двух топ-клубов РПЛ.

«Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии», — приводит слова Муминова Sport24.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за «Кальяри» 11 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Напомним, в период с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов».