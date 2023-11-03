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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, почему Шомуродов не вернулся в Россию, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ

03 Ноября 2023 • 11:34 Комментировать
Кальяри
...
Дженоа
1 2.75 X 3.25 2 2.75
05.11 17:00

Известный агент Кахор Муминов рассказал, почему нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, выступающий сейчас на правах аренды за «Кальяри», не вернулся в Россию, несмотря на имевшийся к нему интерес со стороны двух топ-клубов РПЛ. 

«Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии», — приводит слова Муминова Sport24.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за «Кальяри» 11 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Напомним, в период с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Кахор Муминов Элдор Шомуродов ещё теги

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