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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» рассказали об интересе к игрокам своей команды

03 Ноября 2023 • 11:21 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что к игрокам его команды имеется интерес со стороны других клубов.

«К нашим футболистам есть интерес, работаем над этим. Есть ли в клубе официальные предложения? Какие-то есть, но они в стадии проработки», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Также Еремякин не смог сказать, готов ли клуб будет отпустить лидеров команды Лукаса Веру и Брайана Мансилью.

После 13 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой ближайший матч южноуральцы проведут в понедельник, 6 ноября, против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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