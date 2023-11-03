В «Оренбурге» рассказали об интересе к игрокам своей команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что к игрокам его команды имеется интерес со стороны других клубов.

«К нашим футболистам есть интерес, работаем над этим. Есть ли в клубе официальные предложения? Какие-то есть, но они в стадии проработки», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Также Еремякин не смог сказать, готов ли клуб будет отпустить лидеров команды Лукаса Веру и Брайана Мансилью.

После 13 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой ближайший матч южноуральцы проведут в понедельник, 6 ноября, против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.