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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тормены: «Мы с Витором не обсуждали получение российского паспорта»

03 Ноября 2023 • 10:57 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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05.11 14:00

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, планирует ли бразильский футболист получать российский паспорт.

«Витору нравится в «Краснодаре» и России, но он ни разу не думал получить российский паспорт. Мы с ним это не обсуждали», — приводит слова Норманда Sport24.

Напомним, Тормена перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Браги». В составе «быков» защитник успел провести 11 матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

После 13 туров РПЛ «Краснодар», набравший 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. Свой ближайший матч южане проведут 5 ноября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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