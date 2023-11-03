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«Динамо» может принять участие в Зимнем кубке РПЛ

03 Ноября 2023 • 10:46 Комментировать

Столичное «Динамо» может принять участие в Зимнем кубке РПЛ. Об этом во время общения с журналистами поведал генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«У нас есть программа по зимним сборам. Приглашали ли нас принять участие в Зимнем кубке? Все будет зависеть от места проведения наших сборов. Теоретически можно выступить», - рассказал руководитель в интервью ТАСС.

Предыдущий турнир прошел в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. Победителем стал московский «Спартак».

«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ после 13 туров. Следующий матч подопечные Марцела Лички проведут против «Сочи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров
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