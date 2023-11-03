Гюрлюк: «Мной интересовался «Манчестер Сити», но я выбрал «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк, рассказал об интересе к себе со стороны «Манчестер Сити».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», — цитирует Гюрлюка «Чемпионат».

Напомним, 20-летний футболист перешёл в «Оренбург» минувшим летом из турецкого клуба «Алтынорду». В составе южноуральской команды вингер успел провести 13 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.

В 13 турах РПЛ «Оренбург» набрал 12 очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт 6 ноября против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.