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Гюрлюк: «Мной интересовался «Манчестер Сити», но я выбрал «Оренбург»

03 Ноября 2023 • 10:44 Комментировать (1)
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк, рассказал об интересе к себе со стороны «Манчестер Сити».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», — цитирует Гюрлюка «Чемпионат».

Напомним, 20-летний футболист перешёл в «Оренбург» минувшим летом из турецкого клуба «Алтынорду». В составе южноуральской команды вингер успел провести 13 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.

В 13 турах РПЛ «Оренбург» набрал 12 очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт 6 ноября против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Оренбург Эмирджан Гюрлюк ещё теги

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Комментарии (1)
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Evgen 86
03 Ноября 2023 в 10:52
Смешно. МС интересовался но я выбрал Оренбург))
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