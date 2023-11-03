Тюкавин высказался о восьмом «Золотом мяче» Месси

Форвард сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Если «Золотой мяч» вручили Месси, то, значит, заслужено. Кто заслужил по сезону? Я думал, что награду получит Холанн или Мбаппе», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в понедельник, 30 октября. В восьмой раз престижную награду вручили нападающему Лионелю Месси, ныне выступающему в МЛС за «Интер Майами». Второе место в голосовании занял норвежец Эрлинг Холанн, а третье – француз Килиан Мбаппе.