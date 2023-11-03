Бабич: «Уровень Соболева позволяет ему играть в любом европейском клубе»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением об игре своего одноклубника, нападающего Александра Соболева.

По мнению сербского футболиста, ранее выступавшего в чемпионате Испании, Соболев смог бы заиграть в любом клубе Европы.

«Соболев — очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы», — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Спартак» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.