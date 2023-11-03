Агент назвал ошибкой переход Урунова в «Спартак»

Кахор Муминов, агент игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, назвал переход узбекского полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года ошибкой.

Напомним, за «Спартак» Урунов выступал до 2022 года. В составе «красно-белых» футболист провёл в общей сложности девять матчей, в которых забил один гол.

«В России у Остона не пошло, не справился, был слишком молод. К тому же выбрал ошибочный путь развития карьеры. Речь о «Спартаке»? Да», — цитирует Муминова Sport24.

Сейчас 22-летний Урунов выступает за «Навбахор». В составе узбекского клуба полузащитник провёл 82 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. По словам Муминова, в будущем футболист намерен попробовать себя на более высоком уровне.