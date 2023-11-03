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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, по какой причине Файзуллаеву удалось быстро адаптироваться в ЦСКА

03 Ноября 2023 • 09:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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05.11 16:30

Кахор Муминов, агент игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, объяснил быструю адаптацию своего клиента в московском клубе.

Напомним, узбекский вингер перешёл в стан «армейцев» минувшим летом из «Пахтакора». В составе ЦСКА Файзуллаев успел провести 12 матчей, забить один гол и отдать четыре результативные передачи.

«Мы в ProSports Management предпочитаем говорить, что Аббос пока грамотно воспользовался своим шансом и благодарен за то доверие, которое ему оказывают. Важнейший фактор — Аббоса очень тепло приняли», — цитирует Муминова Sport24.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 5 ноября, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кахор Муминов Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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