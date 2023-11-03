В «Оренбурге» доверяют главному тренеру Деограсии

В «Оренбурге» доверяют нынешнему главному тренеру команды Давиду Деограсии. Об этом в интервью представителям СМИ сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы вышли из группы, решили свою задачу, это самое главное. Что касается нашего тренера, то мы ему доверяем, у него большой кредит доверия», - передает слова функционера ТАСС.

Напомним, что в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3.

В чемпионате страны команда Деограсии набрала 12 баллов после 13 туров и занимает 14-е место в турнирной таблице.