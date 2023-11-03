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Бальбуэна уверен, что «Динамо» в ближайшее время станет чемпионом

03 Ноября 2023 • 09:44 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Защитник «Спартака» Фабиан Бальбуэна считает, что «бело-голубые» способны стать чемпионами России в ближайшее время.

«Станет ли при мне «Динамо» чемпионом?  Да, конечно. Надеюсь, в этом сезоне», — приводит слова Бальбуэны Sport24.

Напомним, Бальбуэна защищает цвета «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне 32-летний парагваец провёл 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

В 13 турах РПЛ динамовцы набрали 21 очко и сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 6 ноября против «Сочи». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна

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