Оздоев: «Краснодар» не продержится, ещё до зимы «Зенит» выйдет на первое место»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне игрок греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Мне кажется, «Краснодар» не продержится. Ещё до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжёлых матча. Думаю, они потеряют первое место», - рассказал полузащитник в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По итогам 13 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 28 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.