Кечинов: «Спартаку» будет очень сложно в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Спартаку» придётся нелегко, так как лидеры «красно-зелёных» начали себя проявлять.

«Очень сложно будет, очень сложно. Потому что «Локомотив» набрал неплохой ход, те игроки, которые должны были заявить о себе как о лидерах, начинают проявлять себя», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 5 ноября, на домашней арене «железнодорожников». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.