Бабич признался, что не знает, кто такой Романцев

Защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что не знает бывшего тренера «красно-белых» Олега Романцева.

Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из испанской «Альмерии» за 5 миллионов евро. До этого сербский футболист в России не выступал.

«Нет, простите. Не знаю, кто это», — цитирует Бабича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» в периоды с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003. Под руководством российского тренера «красно-белые» восемь раз выигрывали чемпионат России, а также становились чемпионами СССР.

После 13 туров РПЛ «Спартак», набравший 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч московская команда проведёт 5 ноября против «Локомотива».