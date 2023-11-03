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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» не может победить при Деограсии почти месяц

03 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

«Оренбург» вечером четверга проиграл в Кубке России московскому ЦСКА – 1:3. Что любопытно, южноуральцы при испанском наставнике Давиде Деограсии не могут победить уже на протяжении календарного месяца.

Так, в последний раз клуб побеждал 4 октября – это случилось в рамках Кубка России в гостевой игре против «Сочи» (2:1). После у клуба насчитывается два поражения от прямых конкурентов в РПЛ – «Балтики» (0:1), «Факела» (1:2), а также ничья с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). И, наконец, сегодняшнее поражение от «армейцев» в Москве.

Ближайший официальный матч оренбуржцы проведут в 14 туре РПЛ, соперником будет набравший отличный ход «Ростов» Валерия Карпина. Игра состоится в Оренбурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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