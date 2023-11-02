Маричаль и Тюкавин могут пропустить матч против «Сочи»

Футболисты московского «Динамо» Николас Маричаль и Константин Тюкавин могут пропустить матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи», об этом после матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН» (2:1) сообщил наставник столичного клуба Марцел Личка.

«У меня есть проблемы — Маричаль и Тюкавин попросили замены, у них могут быть микротравмы. Оценим их состояние перед матчем с «Сочи», - приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Игра между «Сочи» и «Динамо», которая состоится на «Фиште», пройдёт в понедельник, 6 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.