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Маричаль и Тюкавин могут пропустить матч против «Сочи»

02 Ноября 2023 • 23:37 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Футболисты московского «Динамо» Николас Маричаль и Константин Тюкавин могут пропустить матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи», об этом после матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН» (2:1) сообщил наставник столичного клуба Марцел Личка.

«У меня есть проблемы — Маричаль и Тюкавин попросили замены, у них могут быть микротравмы. Оценим их состояние перед матчем с «Сочи», - приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Игра между «Сочи» и «Динамо», которая состоится на «Фиште», пройдёт в понедельник, 6 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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