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Тикнизян женился на телеведущей «Матч ТВ»

02 Ноября 2023 • 23:34 Комментировать

Универсальный защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян и телеведущая федерального спортивного канала «Матч ТВ» Яна Ромашкина официально скрепили свои отношения узами брака. В четверг вечером молодожёны синхронно разместили посты с фото с кольцами на безымянных пальцах в своих аккаунтах в соцсетях и указали дату венчания – оно произошло 24 октября 2023 года.

Предложение своей избраннице Тикнизян сделал в минувшем сентябре – дело происходило у Останкинской телебашни.

Кстати, во вчерашнем матче с «Рубином» в Кубке России Наир отметился голом. Всего у него в этом сезоне уже 6 голов во всех турнирах.

Ромашкина - о помолвке с Тикнизяном: «Я сказала «да» мужчине своей мечты»

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Евро-Футбол.Ру,
Наир Тикнизян яна ромашкина
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