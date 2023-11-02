Гойкович может покинуть «Оренбург» следующим летом

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о своем будущем в уральском клубе.

Боснийский футболист отметил, что важным фактором является, останется ли команда в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Есть ли желание остаться? Честно, не знаю. Я здесь уже три с половиной года. Мне нужен новый вызов. Зимой будем обсуждать, что происходит, - приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

28-летний футболист выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем чемпионате России босниец принял участие в 12 играх (без замен), но не смог отметиться результативными действиями.