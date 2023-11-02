«Ростов» одержал три домашние победы подряд – и это после семи матчей без побед

«Ростов» сегодня вечером отправил «Урал» в Путь регионов Кубка России, обыграв «шмелей» со счётом 2:1. Эта победа стала третьей подряд домашней для команды Валерия Карпина во всех турнирах.

Напомним, 22 октября дончане разгромили «Ахмат» в РПЛ (3:0), затем обыграли «Локомотив» 28 октября – 1:0. Таким образом, команда довела серию побед до трёх подряд.

Более того, до этой победной серии «Ростов» не мог победить на протяжении семи встреч подряд во всех турнирах – четыре ничьих и три поражения были у дончан с 3 сентября по 7 октября.

В следующем официальном матче в рамках РПЛ «Ростов» сыграет против «Оренбурга» 6 ноября.