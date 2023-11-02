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Голкипер Одоевский: Рассчитываю вернуться в «Зенит»

02 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать

Голкипер питерского «Зенита» Даниил Одоевский, который в этом сезоне выступает в аренде в астраханском «Волгаре», заявил, что хотел бы вернуться в команду с берегов Невы по окончании чемпионата Первой лиги.

«Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Я хочу играть. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», - приводит слова Одоевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне 20-летний голкипер принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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