Голкипер Одоевский: Рассчитываю вернуться в «Зенит»

Голкипер питерского «Зенита» Даниил Одоевский, который в этом сезоне выступает в аренде в астраханском «Волгаре», заявил, что хотел бы вернуться в команду с берегов Невы по окончании чемпионата Первой лиги.

«Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Я хочу играть. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», - приводит слова Одоевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне 20-летний голкипер принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.