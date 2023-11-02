Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин получил визу для проведения операции в Европе, об этом сообщил директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо.

«Итальянская виза получена, послезавтра Максим вылетит на операцию», - приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча 12-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:0) у 21-летнего футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне Мухин принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.