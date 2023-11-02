Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев подтвердил, что не сыграет за ЦСКА в этом году

02 Ноября 2023 • 20:55 Комментировать

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что не сыграет за столичный клуб в нынешнем календарном году.

«Сыграю ли в этом году? Нет», - приводит слова Дивеева Sport24.

Напомним, что 24-летний футболист не играл в этом сезоне Российской премьер-лиги. Он получил травму голеностопа в матче против питерского «Зенита» в рамках Суперкубка России, а в конце июля успешно перенёс операцию в Германии.

Ранее сообщалось, что Дивеев должен поехать на зимние сборы.

Контракт игрока сборной России со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года.
ЦСКА после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
21:27 · Кубок России
Тороп высказался о победе над «Оренбургом»
21:08 · Кубок России
«Динамо» и «Пари НН» за три минуты обменялись забитыми мячами
20:55 · Россия. Премьер-лига
Дивеев подтвердил, что не сыграет за ЦСКА в этом году
20:30 · Кубок России
Ишков выйдет в старте «Урала» против «Ростова» с первых минут
20:20 · Кубок России
Евгений Калешин отреагировал вылет «Акрона» из Кубка России
20:15 · Кубок России
«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:15 · Кубок России
«Ростов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:10 · Кубок России
Чалов оформил дубль в ворота «Оренбурга» и приблизил ЦСКА к первому месту
19:52 · Кубок России
Юран проверит резервистов в кубковом матче «Пари НН» с «Динамо»
19:48 · Кубок России
«Динамо» огласило стартовый состав на кубковый матч против «Пари НН»
19:45 · Кубок России
«Ростов» назвал состав на матч с «Уралом», Комличенко - в старте, Байрамян - капитан
19:28 · Россия. Премьер-лига
Заболотный прервал «голевую засуху» - Антон не забивал с середины сентября
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Спартак»
19:22 · Кубок России
ЦСКА снова ведёт в матче с «Оренбургом», сложнейший гол забил Заболотный
19:21 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Литвинов – об академии «Краснодара»: «Сколько полей, какая инфраструктура – офигенно»
Все новости
Рекомендуем