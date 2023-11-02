Дивеев подтвердил, что не сыграет за ЦСКА в этом году

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что не сыграет за столичный клуб в нынешнем календарном году.

«Сыграю ли в этом году? Нет», - приводит слова Дивеева Sport24.

Напомним, что 24-летний футболист не играл в этом сезоне Российской премьер-лиги. Он получил травму голеностопа в матче против питерского «Зенита» в рамках Суперкубка России, а в конце июля успешно перенёс операцию в Германии.

Ранее сообщалось, что Дивеев должен поехать на зимние сборы.

Контракт игрока сборной России со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года.

ЦСКА после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.