Заболотный прервал «голевую засуху» - Антон не забивал с середины сентября

Форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный забил в ворота «Оренбурга» в очном матче команд в шестом туре группового этапа Кубка России. Нападающий вывел свою команду вперёд во встрече под занавес первого тайма, на 43-й минуте при счёте 1:1. Форвард замкнул навес от Келлвена и головой переправил мяч в ворота уральского клуба.

Отметим, что Антон не забивал в официальных матчах с 16 сентября. В тот день «армейцы» Москвы играли с «Крыльями Советов» в Премьер-лиге и сыграли с самарцами в боевую ничью – 2:2.

Всего у Заболотного в этом сезоне уже шесть голов и один ассист во всех турнирах. Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Оренбург» - на нашем сайте.