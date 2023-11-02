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Заболотный прервал «голевую засуху» - Антон не забивал с середины сентября

02 Ноября 2023 • 19:28 Комментировать

Форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный забил в ворота «Оренбурга» в очном матче команд в шестом туре группового этапа Кубка России. Нападающий вывел свою команду вперёд во встрече под занавес первого тайма, на 43-й минуте при счёте 1:1. Форвард замкнул навес от Келлвена и головой переправил мяч в ворота уральского клуба.

Отметим, что Антон не забивал в официальных матчах с 16 сентября. В тот день «армейцы» Москвы играли с «Крыльями Советов» в Премьер-лиге и сыграли с самарцами в боевую ничью – 2:2.

Всего у Заболотного в этом сезоне уже шесть голов и один ассист во всех турнирах. Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Оренбург» - на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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