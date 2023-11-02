Гладилин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «красно-белыми», которое состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«С «железнодорожниками» непременно появятся проблемы: у них крайне хорошие и быстрые футболисты из группы атаки. С таким соперником нужно играть строго и с минимумом ошибок», - приводит слова Гладилина RT.

Напомним, что столичное дерби состоится в воскресенье, 5 ноября, на «РЖД Арене».

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.