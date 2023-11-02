Вячеслав Литвинов – об академии «Краснодара»: «Сколько полей, какая инфраструктура – офигенно»

Воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар», а ныне игрок обороны «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился своими впечатлениями от пребывания в стенах одной из самых известных российских академий футбола.

«Офигенно. Сколько полей, какая инфраструктура — школа, медцентр, бассейн! Когда мы подросли, там ещё построили новенькие, современные коттеджи. Учителя старались, можно сказать, вторыми мамами нам стали. С ними по-прежнему переписываюсь», - говорит футболист в интервью Sport24.

Напомним, что в 22-летнем возрасте Литвинов перебрался из родного клуба в «Сочи». Ранее на взрослом уровне нигде кроме «Краснодара» молодой игрок не выступал.