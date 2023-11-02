Ринат Билялетдинов: «Слежу за карьерой Оздоева, он молодец»

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поговорил о некогда своём подопечном, а ныне полузащитнике греческого ПАОКа Магомеде Оздоеве. Россиянин с этого сезона выступает за греческий топ-клуб, в прошлом сезоне он играл в Турции за стамбульский «Фатих Карагюмрюк», у руля которого стоял Андреа Пирло.

«За Магомедом слежу, как и за другими своими воспитанниками по мере возможности. Он молодец, даже ударом через себя в недавнем матче забивал. Рад за него, пусть двигается дальше. Он ещё не в том возрасте, чтобы заканчивать с футболом», - говорит Билялетдинов для Legalbet.

Напомним, что сейчас Оздоеву 30 лет. Его контракт с ПАОКом рассчитан до конца следующего сезона.