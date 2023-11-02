«Было много суеты, ора и крика»: Сапета вспомнил характер Петреску

Бывший игрок столичного «Динамо» Александр Сапета вспомнил Дана Петреску – бывшего наставника «бело-голубых». Румын возглавлял динамовцев с 2012 по 2014 годы, ранее два года проработал в «Кубани».

«У Петреску, конечно, было много суеты, ора, крика. Постоянные недовольства. Полагаю, он обижался постоянно. Вёл себя не по-мужски. Вот эти его руки постоянно вверх и вниз, падал постоянно на скамейку», - вспоминает Сапета для Legalbet.

Сапета добавил, что тренировочный процесс у Петреску посредственный и больше его впечатлил тренер по физподготовке при Петреску, который сейчас работает в «Сочи».

Прямо сейчас Дан Петреску работает в Южной Корее главным тренером клуба «Чонбук Хёндэ Моторс». Это 11-й клуб румына после ухода из «Динамо» почти десятилетней давности.