Пономарёв: «Краснодар» займёт третье-четвёртое место в РПЛ»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв уверен, что очень скоро «Краснодар» потеряет своё первое место в Российской премьер-лиге и уступит его более классной команде.

«На одной беготне нельзя выиграть чемпионат. Здесь уже пошел класс, как в игре с ЦСКА, когда армейцы превосходили в классе, скорости и физподготовке этих импортных ребятишек. «Краснодар» займет третье-четвертое место в конце чемпионата», - говорит Пономарёв для «Спорта День за Днём».

Напомним, что в 13 туре «армейцы» обыграли дома на своём поле «быков» - 1:0. После этого «Краснодар» лишь на два очка опережает «Зенит» со второго места – у «быков» 28 очков, а у питерцев – 26. Кстати, в 15 туре командам играть друг против друга в Питере.