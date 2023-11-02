Ловчев: Ни один футболист не вырос у Абаскаля

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре футболистов под руководством Гильермо Абаскаля.

«Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов плохой футболист, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. Ни один человек у Абаскаля не вырос», — написал Ловчев в личном телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 20 набранных очков.

В воскресенье, 5 ноября, «красно-белые» сыграют с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:30 по мск.