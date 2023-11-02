В «Рубине» прокомментировали запрет на регистрацию новых игроков

В казанском «Рубине» ответили на решение РФС выдать запрет клубу на регистрацию новых игроков. Запрет связан с заявлением Олега Нечаева, бывшего тренера клуба и задолженностью перед специалистом.

«Рубин» уже погасил перед ним задолженность - ещё до заседания палаты по разрешению споров. На заседании речь велась лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ: сумма равна 32 тыс. руб.», сказали в казанском клубе телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что такой запрет в течение сезона уже налагался на «Рубин».

«Даже за небольшую задолженность санкция применяется к клубам РПЛ повторно», - добавили в «Рубине».