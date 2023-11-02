Деменко: «Кокшаров — очень интересный футболист»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре нападающего «быков» Александра Кокшарова.

«Кокшаров — очень интересный футболист. Он достаточно быстрый. Конечно, ему нужна практика, но конкурировать с Кордобой Александру будет тяжело», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Кокшаров сможет заменить Кордобу, если с тем что-то случится.

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

5 ноября «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России.