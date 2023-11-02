«Рубину» запретили регистрировать новичков

На казанский «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Клуб обязали выплатить одному из бывших тренеров проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ, так как «Рубин» ранее нарушил сроки выплаты задолженности по оплате денежного вознаграждения.

Казанцы перед 14 туром РПЛ делят девятое место турнирной таблицы с екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» - у трёх клубов по 16 баллов в активе. В грядущем туре национального первенства «рубиновые» сыграют в гостях как раз против «Урала».