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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубину» запретили регистрировать новичков

02 Ноября 2023 • 18:38 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

На казанский «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Клуб обязали выплатить одному из бывших тренеров проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ, так как «Рубин» ранее нарушил сроки выплаты задолженности по оплате денежного вознаграждения.

Казанцы перед 14 туром РПЛ делят девятое место турнирной таблицы с екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» - у трёх клубов по 16 баллов в активе. В грядущем туре национального первенства «рубиновые» сыграют в гостях как раз против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
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