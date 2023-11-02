Вячеслав Литвинов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Защитник «Сочи», выпускник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов оценил шансы «быков» на то, чтобы в этом сезоне стать чемпионами России.

«Шансы все ещё большие, дай им Бог. «Зенит» в начале сезона потерял прилично очков. Уже приблизились, но «Краснодар» способен взять титул. Приятно удивлен тому, что ребята идут на таком месте», - говорит футболист для Sport24.

Напомним, что «Краснодар» идёт на первом месте, но отрыв от второго, на котором идёт «Зенит», очень шаткий и составляет всего два балла. 28 очков у «быков», 26 – у «сине-бело-голубых». В 15 туре командам предстоит сыграть в Питере друг против друга.